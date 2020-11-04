女學生舉報副教授猥褻「被轉校」　商學院疑處理不公

福建商學院一名女學生周一（2日）在微博爆料稱，去年曾遭一名副教授猥褻，但學校僅對涉事副教授記過處分及調職，卻讓女學生轉校。其後事件在網上引發輿情，並質疑校方的處理手法，當地警方已介入調查。

去年才入讀福建商學院經濟統計學的女學生敢敢（化名）稱，去年11月10日，她選修政治經濟學的副教授王某恩藉口找其聊天，將她誘騙到偏僻地點，對其強行猥褻並企圖性侵，但因她強力反抗不逞。

已婚並育有一子的王某恩事後道歉，敢敢也因不欲事情鬧大而未報警。誰知學期結束後，王某恩多次透過微信給她發送色情圖片騷擾。敢敢今年3年向校方舉報，誰知結果竟是王某恩留校，敢敢轉校。

今年4月，王某恩透過中間人向敢敢支付13.5萬元人民幣（約16萬港元）補償，敢敢曾退還部分錢款，但被對方拒絕。到5月，福建商學院公告稱，敢敢因學習吃力、厭學提出轉學申請。此後半年，敢敢一直要求校方懲罰王某恩，並更改其轉校真正原因。

福建商學院相關部門周二（3日）向內媒稱，校方已於3月24日就敢敢的舉報成立專項調查組。經查，王某恩在微信聊天過程中，先後6次向敢敢發送不同程度的不雅圖片，並使用挑逗性的文字。另於2019年11月10日，王某恩又單獨與敢敢相約到連江縣潘渡鄉河灘釣魚。

由於王某恩的上述行為違反師德，決定給予王記過處分並調離教師崗位，安排到實驗實訓中心工作，取消王某恩在職務評級、晉升，以及申報科研項目等資格，為期2年。

對於敢敢提出王某恩涉嫌猥褻，學校表示多次告知女學生及家長可走法律途徑解決。學校強調，公告指敢敢的轉校理由不存在捏造事實的情況。