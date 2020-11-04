男子誤信「半仙」夥弟打死妻子　判囚12年

河北滄州鹽山縣男子陳春龍，早前聽信「半仙」（算命看相的人）趙清江所言，誤以為妻子胡瑞娟被「蛇仙附體」，竟聯同弟弟陳金來用皮鞭把胡抽打致死。案件近日在河北滄州市鹽山縣人民法院宣判，趙清江、陳春龍、陳金來均犯故意傷害罪，分別被判有期徒刑13年、12年及2年2個月。

案情指，年僅33歲的胡瑞娟在2017年11月18日至27日期間，因腸胃不適，被丈夫陳春龍帶往趙清江處「看病」。趙表面上是當地有名的「半仙」，「專看各種疑難雜症、外災、陰陽宅」，實際上是名「文盲」，曾犯尋釁滋事罪及私藏槍枝罪入獄。趙聲稱，胡被「蛇仙附體」，要求陳春龍用皮鞭抽打胡，陳金來則負責抱住胡，防止其掙扎。結果在11月27日下午4時許，胡被多次抽打，導致創傷性休克死亡。

案件庭審期間，趙清江、陳春龍、陳金來均否認控罪。惟法院認為，3人的行為不符合「利用迷信致人死亡」的客觀構成要件，已構成故意傷害罪，遂作出上述判刑。惟胡的父母認為，縣法院對3人的量刑明顯較輕，已請求滄州市人民檢察院提出抗訴。