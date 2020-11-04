疑指派官兵監督豪宅裝修　台國防高官斥誣衊並提告

台媒周三（4日）爆料稱，台灣的國防部後備指揮部（下稱後指部）參謀長丁大成少將，涉嫌利用職務之便，以公務車接送家人，又於住所裝修時派部屬駐場監工。國防部長嚴德發周三（4日）表示會組成專案小組調查，丁大成則否認事件，並稱會對媒體提告涉嫌妨害名譽。

報道指，丁大成今年初在桃園龜山購置一幢市值約2,000萬新台幣（約550萬港元）豪宅，裝修過程中，丁大成指派部隊3名官兵每天到家中監工，又供妻子張亮珠使喚。另台媒又直擊後指部官兵載送張女及兒子前往機場，質疑丁大成公器私用。

丁大成回應稱，報道中所指的3名官兵，一人是隨從，一人是妻子的姪兒，另一人則是鄰居。丁指平日因公務繁忙，很多事情都會交由隨從協助辦理。住所裝修期間因為與負責工程一方發生糾紛，於是由隨從到場處理。丁表示，假如以上做法有違反國防部規定，願意接受懲處，對軍方形象造成傷害，他深表歉意。

後指部表示，經初步了解，丁大成確實於早前自費裝修房屋，但從未指派單位人員執行監工或搬運物品。至於被指以公務車接送家人，丁大成則表示，家人同乘公務車只是順道，並非刻意指派。

嚴德發周三（4日）前往立法院交及國防委員會出席2021年度施政計劃及預算專案告時指出，丁大成已就報道提告，案件已進入司法程序，國防部行政調查處也進行專案調查以釐清事實。