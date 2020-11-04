內地礦難事故頻生　國務院要求加強監督嚴懲

內地不時發生礦難，單是10月下旬便連續發生3宗較大事故。國務院安全生產委員會辦公室（下稱安委辦）近日下發緊急通知，要求進一步加強監管煤礦安全生產工作，對發生安全事故的煤礦實施聯合懲戒措施。

內媒統計，自今年9月28日至10月26日，徐礦集團新疆賽爾能源有限公司、陝西彬長大佛寺礦業有限公司、山西襄礦西故縣煤業有限公司，及四川省川南煤業瀘州古敘煤電公司，分別發生氣體洩漏及爆炸，以及礦井塌頂或滲水等事故，共造17人死亡。

安委辦指出，上述事故暴露出部分煤礦重大風險隱患排查和安全責任落實不到位等問題。其中部分部分煤礦企業及其上級公司更重利潤指標、輕安全生產。另上述事故均與國有煤礦有關，反映出部分國有煤礦在技術管理、專業人才、安全保障等方面的不足。

安委辦因此要求各地針對第四季度煤礦安全生產特點，嚴厲打擊超能力、超強度、超定員等違法違規行為，對向煤礦違規下達利潤和產量指標的部門和集團公司嚴肅追究責任；對不符合安全生產條件的煤礦，作出停產等適當處罰，將涉嫌犯罪的煤礦依法移送司法機關處理。