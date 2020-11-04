解放軍軍機入台西南空域　台軍機升空廣播驅離

美國總統大選投票之際，解放軍軍機周三（4日）上午再飛入台灣的的西南空域，本月亦連續4日現身台空域。有美國官員擔心北京當局可能趁選情混亂機會攻台；美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）資深顧問葛來儀周二（3日）發文否認該說法，認為不會出現此情況。

據廣播記錄，解放軍軍機於上午11時30分進入台西南空域，高度為4,000米，台空軍升空廣播驅離，指「你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。

外界擔憂，北京當局是否會趁美國選後混亂，趁機攻擊台灣或其他行動；葛來儀回應稱，不會出現此情況，「這真的有可能嗎？不會」。

解放軍自今年1月至今共有逾276架次軍機，進入台灣西南防空識別區，台灣的國防部長嚴德發周三表示，大陸除在南海島礁軍事化外，更宣布行政區管轄權，預判是為設置南海ADIZ而鋪陳。

有台灣的立委問及，解放軍軍機頻現西南空域的原因；嚴德發指，因西南區域靠近巴士海峽、南海，而巴士海峽是戰略性通道，反潛機頻現是進行潛艦偵測，並應對美機、美艦的外力偵測，同步進行相對應的訓練跟偵測。

台灣的海軍參謀長敖以智中將表示，今年至周二海軍對應解放軍艦艇的數量共1,223艘次，比去年增加400多艘次，增加台軍維持費及零附件費用約12億新台幣（約3.3億港元）。