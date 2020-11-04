新冠肺炎︰台增1宗境外輸入病例　患者波蘭返台後確診

台灣的中央流行疫情指揮中心周三（4日）公布，台灣當天新增1宗境外輸入病例，患者為一名20多歲台灣籍女子，從波蘭返台後確診。指揮中心指揮官陳時中表示，近期歐美的感染人數上升，台灣將從下周一（19日）起，僧加強旅客人境時的檢疫工作。

據通報，該女患者今年9月16日與兩名同事前往波蘭工作，並於上月25日一同返台。患者入境時並無症狀，在宿舍內接受居家檢疫，惟上月30日起陸續出現全身倦怠、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、嗅味覺異常等症狀。經衞生部門安排就醫採檢後確診，目前住院隔離治療。其兩名同行同事均無症狀，持續居家檢疫。

陳時中指出，下周一起將強化「過去14天內有症狀旅客」的入境檢疫措施，入境時或過去14天有症狀的旅客，須配合於機場採檢，並到集中檢疫場所，等待檢驗結果；首次檢測顯示未受感染者，須在24小時內檢測第二次，並經醫生評估後，才能回家或旅館，繼續居家檢疫至期滿。

另陳時中表示，菲律賓近一周平均日增約2,000宗確診病例，考慮到菲律賓疫情呈下降趨勢，指揮中心宣布從下周一起，從菲律賓入境旅客的檢疫措施，將比照自其他第三級流行地區的入境旅客，即居家檢疫14天後，再自主健康管理7天。