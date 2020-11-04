雙11購物節包裹急增　民眾憂速遞員暴力派件

內地早前有消息指多間速遞公司減薪，令大批速遞員罷工，速遞包裹堆滿倉無人派送。此疑慮未消之際，內地速遞業在「雙11購物節」前後面臨挑戰，國家郵政局早前預計，雙11期間日均速遞量達4.9億件，是平日的兩倍。有民眾擔憂，包裹未能按時送到，或有速遞員為求速度快，會暴力對待包裹。另有民眾擔憂，部分賣家將商品價格先升後降，陷入消費陷阱。

陝西西安有市民周一（2日）發現，有速遞員暴力掟包裹落地，遂拍攝照片上傳網絡。涉事速遞公司陝西圓通綜合辦邵姓負責人表示，因為雙11提前，速遞包裹量急增，當天和這名員工一起派件的速遞員臨時有事未能工作，派件數量過多同時受到客戶催貨及投訴，導致員工一時情緒失控。

事後，速遞公司已向網點和速遞員進行了批評教育，並向客戶道歉，承諾會加強關懷員工，希望得到公眾理解。涉事速遞員事後道歉。另有羅姓速遞員表示，雙11工作太忙碌，每日送貨18小時，派送1,500件包裹，「這樣的工作量要持續一周時間，家人都沒時間一起聊天了」。

另四川成都一名郝姓男子周二（3日）投訴，在天貓超市購物，宣傳顯示一包薯片賣5.9元（人民幣，下同，約6.8港元），但付款時單價變成7.9元（約9港元），質疑是虛假宣傳，已向市監局投訴。雙流市場監管局表示，已接手調查是否違反價格法，將依法依規處理。