內地養大孩子需200萬人民幣　民眾稱成本太高不願生孩

內地於1980年代實施「計劃生育，優生優育」的獨生子女政策，至2016年開放「二孩」，惟出生率不升反降。近日更有專家建議開放「三孩」。內媒則指出民眾有三大憂慮，當中包括養育成本太高，例如在城市養大一個孩子，需要200萬元人民幣（約260萬港元），令人卻步。

上世紀80年代，為了減輕人口負擔、謀求發展，內地實施計劃生育政策。惟直至近年出現人口老化問題，當局於是開放「二孩」，當時專家預測，到2018年出生人口會顯著增加，但實際上從2017年開始，出生人口逐年下降。

內媒指出，民眾主要有三大擔憂。第一，女性就業會面臨愈來愈嚴重的隱性歧視。在內地，25歲以上女性去見工時，部分公司會詢問她5年內有無生育意向，若有的話獲聘請機會會降低，開放「三孩」會令這個問題會更加突出。

其次，不少人稱內地生活成本太高，生育會令家庭生活質素下降。有人表示，女性照顧孩子令工作時間減少，收入亦銳減，家庭金錢壓力就全在男性身上，而在內地城市養育一個孩子到成人，需要200萬人民幣。

第三，有人直指「養不起怎麽辦」。現時這一代育齡夫婦大多為獨生子，他們上有老、下有小，根本無力再撫養多一個孩子，而一旦孩子長大需要買樓結婚，面對樓價高企問題，他們只能啃老，有人直言「要是國家能獎房、發錢，或許可以考慮」。