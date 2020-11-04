台軍坦克凌晨現街頭　巨大響聲驚醒民眾

面對解放軍軍機頻現台海空域，台灣軍方周三（4日）進入「第4季戰備任務訓練」實兵演練的第3天，陸軍多個機械化步兵旅在台中地區演練，裝甲車、坦克於當日凌晨時分駛過台中太平市區時，響聲驚醒不少熟睡的市民，令市民嚇一跳。

為驗證作戰區各部隊作戰效能，第4作戰區的陸軍機步333旅進行「反空（機）降作戰防護作為」演練，以實兵、實車配合指揮及戰鬥程序，結合模擬實戰場景訓練。坦克近日多次開過市區路面，引來民眾圍觀，有民眾表示，坦克經過路面，感覺地面都開始震動。另有民眾擔憂，「要戰爭了嗎？剛剛真的嚇到了」。

台媒表示，此次台軍演練包括43炮指揮部、39化學兵群、54工兵群等部門共同參演，藉「反空機降作戰火力支援」、「對空接戰」、「舟波預備」及「反擊陣地轉換防護作為」等課題演練，使官兵熟悉戰場環境，提升戰場指揮與防衞作戰能力。

另台軍演練將預設敵軍實施空降，企圖策應其登陸部隊，威脅中南部地區安全。機步333旅操演部隊接獲命令後，對空降的敵人發起攻擊，殲滅進犯敵軍。而43炮指揮部官兵於演練中，火協、射擊指揮所及觀測人員聯合操作，驗證炮兵部隊作戰能力。