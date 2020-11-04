美國大選：台民眾較歡迎特朗普當選　台灣將繼續偏向美國

美國大選進入計票階段，兩名候選人選情爭持不下。東網記者周三（4日）針對美國選情訪問台灣民眾，探討大選對兩岸關係及美國對台政策的影響。其中，有民眾表示，若然選舉結果最終須由最高法院決定，預測特朗普將勝出選舉。

會計師郭健忠表示，雖然特朗普已單方面宣布當選，但預計美國社會或會就選舉結果爆發激烈衝突，以美國軍警的力量，應能有效鎮壓。至於未來的美台關係，他認為特朗普已不能堅持對中國大陸的貿易戰，預期陸美關係將會逐漸緩和。但對台灣而言，若然特朗普勝選就是「賭對了」。台灣將會繼續偏向美國，美豬政策也會繼續執行下去。

另外，從事貿昜的許南松則認為，台灣人比較歡迎特朗普當選，但他指出陸美台關係在選後應不會有太大變化。若然特朗普成功連任，台灣政府會繼續執行美豬政策。

此外，前新聞從業員姚家遂指出，特朗普事先宣布當選的舉動令人難以相信，因為在一些搖擺州份的選舉結果仍是未知之數，拜登隨時有翻盤之機。至於陸美台關係，姚認為美對外策略基本上還是不會變，只有溫和或激進之別而已，兩岸關係亦不會有太大變化。他分析指，台灣本身的戰略地位取決於陸美關係的冷熱，若然雙方仍持續惡鬥，台灣的地位就相對重要。他認為台灣親美是正確，但也不必仇視大陸，在中立的立場上，較能保持一定的安全與平衡。

駐台灣記者宋江誠報道

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