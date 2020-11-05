法院宣判一宗生態公益訴訟案　6人捕逾2萬隻野生鳥類

江西撫州市金溪縣人民法院周三（4日）對當地首宗生態公益訴訟案作出一審判決，6名被告捕獲、收購野生鳥類逾2萬隻，造成超過8900隻野生鳥類死亡，6人被判處7個月至10個月不等的有期徒刑，賠償生態資源損失共267萬元（人民幣，下同，約315.4萬港元），並需在省級以上媒體公開刊文道歉。

法院審理查明，陸某新、何某有、李某林、楊某羅、楊某天5人，在2018年10月，到金溪縣雙塘鎮艾家村，使用捕鳥器、鳥網等法律明確禁止的方式非法狩獵野生鳥類2萬餘隻；而何某賢則在明知鳥類是非法狩獵所得，依然以每隻0.5元至3.5元（約0.59至4.13港元）不等的價格，收購該批鳥類。

經鑑定，死亡鳥類涉及灰背鶇、暗綠繡眼、北紅尾鴝、樹鷚、白頭鵯、斑文鳥、鹀等7種，經評估，上述7種鳥類的基準價值均為每隻300元（約354港元），而本案死體野生鳥類經濟價值267萬元。法院認為，非法捕獵和非法收購是一個利益鏈，沒有收購行為，就沒有利益的驅使的大規模捕抓野生鳥類，逐作上述判決。