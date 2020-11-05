男團代言馬拉松被嘲「乸型」　賽會急抽宣傳廣告

今年浙江杭州馬拉松受新冠肺炎疫情影響，雖有約6.7萬人報名參加，但獲抽中參賽的人數仍創歷史新低。賽事主辦單位周二（3日）公布參賽者抽籤結果，同時在各大社交媒體官宣男團S.K.Y（天空少年）為活動代言人，誰知卻被參賽者嘲「乸型」，最終要將相關宣傳抽起。

社交媒體宣傳中稱「他們是陽光、cool、未來可期的元氣男團——S.K.Y天空少年」，而宣傳照上各人均穿上西裝，並化了濃裝。至於天空少年則上傳了一段跳舞影片，為賽事打氣。

不過消息一出，參賽者爭議聲四起。有人批評賽會的做法「胡鬧」，認為天空少年「娘炮」（即「乸型」）、「根本和馬拉松氣質不搭邊」。有人更質疑「決定此事的人，一點也不了解甚麼是馬拉松，或者根本不跑步」。面對各方壓力，主辦單位其後已將相關宣傳資料刪除。

內媒其後向賽事主辦單位查詢代言人一事，浙江省體育競賽中心主任陶自力僅回應稱，杭州馬拉松的社會關注度很高，希望媒體給予更多呵護，卻未正面回應天空少年的代言人身份是否已被取消。

據了解，杭州馬拉松於1987年首次舉辦，是中國第二歷史悠久的馬拉松賽事，也是世界田聯、中國田協共同認證的賽事。根據此前公布的官方數據，今年報名參加全馬和半馬人數分別約26,000人和40,000人，中籤率卻僅為26.75%和7.36%。今年賽事將於11月22日舉行。