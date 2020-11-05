3警認屈前副反貪局長兄弟傷人　庭上認罪道歉

安徽省阜陽市太和縣檢察院反貪局前副局長李金奎及其胞弟，19年前捲入故意傷人案，在刑訊逼供下認罪並獲刑，至去年翻案並改判無罪。有份參與這宗冤案的3名民警去年被起訴，案件周三（4日）在安徽省東至縣人民法院開庭審理，各人承認控罪，當庭向兩名受害人道歉。

起訴書顯示，2001年太和縣公安醫院內發生一宗持刀傷人案，因時任太和縣公安局副局長梁俊卿（另案處理）及民警肖克銀（另案處理）等人的原因，案件偵查方向指向李姓兄弟。李金泉等人被捕後，時任阜陽市公安局警務督察支隊副支隊長武其虎，以及太和縣公安局水上派出所前副所長張正等人，將李金泉等人帶到阜陽市公安局訊問，期間施以毆打、威脅、限制飲食休息等方式逼令認罪。

在繼後的偵查過程當中，時任阜陽市公安局刑警支隊副支隊長楊華杰，根據李金泉等人的口供陸續對多人也採取刑事拘留措施，並通過同樣的刑訊手段逼迫交代所謂的犯罪事實。阜陽市公安局之後以李金奎作為案件幕後組織者和保護傘為由，也將其覊押於合肥市公安局刑警支隊，再以刑訊方式逼其認罪。

案中其中一名受害人的代理律師稱，案件並非過失冤假錯案，而是司法構陷。這是一宗專案組領導帶頭，專案組成員一擁而上的刑訊逼供，且手段極為殘忍，對受害人一家帶來不可逆轉的傷害，建議在法定刑範圍內頂格處罰。庭審中，楊華杰、武其虎和張正對起訴書指控內容未提出異議，案件擇期宣判。