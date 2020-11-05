日跨黨派議員促政府表態　支持台灣參與WHA

日本280多名跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」（下稱日華懇）周三（4日）召開幹部會議，再度通過支持台灣參與世界衞生大會（WHA）的決議，並提交給日本外務省和勞動省官員，以及台灣駐日副代表蔡明耀。

日華懇會長、自民黨眾議員古屋圭司表示，WHA於本月9至14日復會，日本政府將利用各種機會表態支持台灣以觀察員身份參與，並與美國、英國、德國、澳洲、加拿大、歐盟等國家加強合作，敦促世界衞生組織（WHO）秘書長譚德塞及世衞組織秘書處邀請台灣參與大會。

決議指出，日華懇一貫主張防疫絕對不能有地理上的空白，這次疫情期間，台灣的防疫對策，成功守護當地人民，成為世界典範。日華懇強調，不管台灣是否為聯合國的會員，也都可平等地獲邀參與WHA，在公開場合自由發表意見。

在日華懇會議舉行之前，旅居日本的台灣僑界領袖向古屋提交「支持台灣參加WHO要望書（陳請書）」，盼日本國會議員敦促日本政府為台灣發聲。蔡明耀表示，日華懇通過的決議，凸顯台灣參與WHO的重要性，也象徵台日情誼。全日本台灣連合會會長趙中正則指出，健康是基本人權，台灣不能加入WHO是很不合理的，旅日台僑希望日美等大國正視這個問題。