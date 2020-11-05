新冠肺炎：玩忽職守致監獄爆疫情　5官遭訴認罪

今年初內地新冠疫情爆發期間，山東濟寧市任城監獄大批獄警和囚犯染病，經查發現有獄警受感染後帶病工作，事後11名官員涉嚴重違紀違法受查。其中，時任山東省監獄管理局黨委委員、副局長王文杰因玩忽職守罪被公訴，案件周三（4日）於山東省濟南市中級人民法院一審開庭，王在庭上認罪悔罪，案件擇期宣判。

濟南市人民檢察院指控稱，自今年1月23日起，作為全省監獄系統疫情防控處置工作領導小組副組長兼辦公室主任的王文杰，對監獄疫情防控工作的特殊性、複雜性和敏感性認識不足，沒有督導落實疫情防控的重要工作，對監獄醫院的管理漏洞失察失職，對任城監獄上報的獄警發燒個案未調查核實，處置不當。由於王文杰的行為導致任城監獄新冠疫情擴散蔓延，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，故以玩忽職守罪追究其刑事責任。

除王文杰外，山東省任城監獄前黨委書記、監獄長劉葆善，山東省任城監獄前黨委委員、副監獄長鄧體賀，同樣因玩忽職守，同日在山東省濟寧市中級人民法院開庭受審。另濟寧市任城區人民法院同日亦審理山東省任城監獄工勤人員（司機）戴光輝，以及山東省任城監獄第五監區前教導員陳民華妨害傳染病防治罪的案件。

戴光輝被指於今年1月，隱瞞自己與家人曾接觸從武漢返回者，直至任城監獄爆發疫情，戴才將上述情況上報，他其後接受檢測病毒抗體顯示受感染。至於陳民華則於今年1月作為單人單位首批執勤人員進入監獄，長期隱瞞病情未報告，直至2月被發現強制就醫後確診。 劉葆善、鄧體賀、戴光輝和陳民華對相關指控同表示認罪悔罪，全部案件擇期宣判。