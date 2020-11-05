深圳地鐵試驗中心動工　首條無人駕駛線料明年底通車

深圳地鐵全自動運行（即無人駕駛）試驗中心周三（4日）正式動工，預計於明年6月落成並投入使用，推動該市建設全自動運行地鐵路線，包括於明年12月28日最先通車的地鐵20號線。

該試驗中心選址位於深圳地鐵深雲車輛段試車線旁，建築面積約4200平方米，設有站廳及站台區、測控中心、全自動運行技術交流中心、全自動運行集成測試區、設備區、辦公區、會議室等功能區域及配套設施。深圳地鐵全自動運行技術採用GoA4最高等級的建設標準，可以完全達到無人值守下的列車自動運行，無需人工防護值守。

目前深圳共有11條地鐵線路建成通車，全市軌道交通運營網絡長達411公里。當地正全力推進地鐵第四期工程建設，包括12、13、14、16、20號線等。深圳地鐵系統設備中心通信部部長黃曼全表示，地鐵四期工程新線路將全面採用全自動無人駕駛的運行模式。

作為深圳首條無人駕駛全自動運行地鐵線路。地鐵20號線起點為機場北站，終點為會議中心站，沿線經機場北、重慶路、國展中心南、國展中心北、會議中心等站，可與地鐵11號線和地鐵12號線接駁。據中國鐵建發布消息稱，該線路已經進入站後工程階段，包括全自動運行車輛段土建改造、鋪軌、建築裝飾、系統設備安裝等。