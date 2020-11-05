涉黑老大獄中飲酒賭錢放債　賄賂5獄警獲減刑

湖北荊州中級法院近日發布一份刑事裁定書顯示，外號「殺豬佬」的黑社會頭目王世兵2008年曾犯故意殺人、賭博等罪名被判囚終身，惟在服刑期間湖北高院改判囚20年。他再賄賂5名獄警和副監獄長，兩次減刑近2年，在獄中有手機用，有酒飲，可吸煙，參與現金賭博等，十分自由。法院近日再審後，撤銷對王男的減刑，最新刑期至2031年9月。

現年49歲的王世兵的涉黑組織除聚眾賭博外，還收保護費、開化工廠。王男於2008年因化工廠環境污染事件夥同多名組織成員毆打民眾，導致37人受傷，荊州警方拘捕王世兵等12人。法院同年12月指王男涉領導黑社會組織、故意殺人、賭博、敲詐勒索和尋釁滋事等罪名，判處無期徒刑，送往荊州監獄服刑。

惟王男入獄不到兩年，即由終身監禁改為囚20年，再獲得監獄表揚、記功和積極改造分子稱號，再獲減刑，最終實際刑期為18年5個月。

上月19日，荊州市中級人民法院公布刑罰與執行變更刑事裁定書，揭露王世兵在服刑期間，通過賄賂5名獄警，編織一張為其所用的關係網，獄警們為他減刑大開綠燈，為他夾帶手機、銀行卡、大量現金，以及400多斤白酒入監獄；王世兵經常在微信朋友圈發動態消息，又向囚友放債等。

法院指，自2009至2018年間，王男送逾7.5萬元人民幣（約8.9萬港元）的禮物和現金給副監獄長和監區政治指導員等多名獄警。此事因3年前湖北監獄管理局副局長吳順發的徇私舞弊假釋案被揭發。當局徹查湖北監獄系統，包括多宗獄警貪腐案，涉案獄警中，有兩人被判囚1年和1年2個月。