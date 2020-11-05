國家網信辦整治知識平台　清理逾38萬條違法違規信息

國家網信辦周四（5日）通報，當局今年9月以來，曾指導北京、上海、廣東、浙江等4省、市網信辦，對內地「知識社區問答」平台展開為期兩個月的集中專項整治，督促20間重點平台展開自查自糾，至今已清理38.4萬餘條違法違規信息，處置8,400多個違法違規帳號。

通報指出，隨着網民對「知識」的需求及學習意願增強，「知識社區問答」平台發展迅速，用戶及市場規模不斷擴大，但在內容安全管理、功能運行規則等方面仍存不少問題，特別是一些平台上存在利用「知識」包裝，傳播歷史虛無主義、淫穢色情、封建迷信、惡意營銷、黑灰產業等違法違規信息問題。

專項整治行動針對內地較著名的20間重點平台，包括知乎、豆瓣、知識星球、微博問答、悟空問答等。在清理違規信息及處理違法帳號後，行業亂象得到初步遏制，但部分平台還存在內部運行規則不健全，用戶帳號管理、內容分發、公眾舉報等機制不完善等問題。

國家網信辦有關負責人強調，下階段專項整治工作將轉入督導檢查和專項整改，各主要平台要嚴格對照問題清單和主體責任清單，逐一落實整改，同時健全平台內容安全管理制度和規程，強化用戶帳號實名管理、簽約管理、信用管理、分級管理等制度等，並及時向屬地網信部門報告整改情況；經檢查評估，整改不到位的平台將被從嚴處置。