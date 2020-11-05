監獄系統醜聞頻現　副局長吳順發囚9年

湖北監獄系統醜聞不斷，3年前湖北監獄管理局前黨委委員、副局長吳順發的徇私舞弊假釋案被揭發，與其前上司、湖北省政協社會和法制委員會副主任程穎，分別判囚9年和10年。當局徹查湖北監獄系統，包括多宗獄警貪污案，其中涉湖北黑社會頭目王世兵的5名獄警，兩人被判囚1年至1年2個月。

湖北省紀委2017年通報稱，吳順發除涉受賄外，還被指審核把關不嚴，致兩名犯人獲得重大立功獎勵和減刑；濫用職權、徇私舞弊，多次接受請託人宴請及貴重禮品後，將明知不符合調監條件的重大持槍暴力犯罪罪犯調監；並違規向監獄有關負責人打招呼，導致該罪犯違規獲得假釋，造成惡劣社會影響，涉嫌瀆職犯罪。

兩個月後，程穎受查，被發現先後受賄29次，又縱容妻子斂財，受賄超過400萬人民幣（約472萬港元）。官方通報稱，程因自身存在嚴重違紀違法問題，導致全省監獄管理系統違紀違法問題頻發，嚴重破壞全省監獄管理系統政治生態。

除上述兩人外，湖北監獄近3年來已有超過4名監獄負責人受查或判刑，包括恩施監獄前黨委書記、監獄長王傳安，宜昌監獄前黨委委員、副監獄長李正貴，荊州監獄前黨委書記、監獄長黃佔軍，漢口監獄前黨委書記、監獄長王洪鷹等人。

王世兵案揭發後，多名獄警被查辦，荊州監獄原獄警徐某、陸某，直到今年6月沙洋人民法院對徐某以犯徇私舞弊減刑罪和徐某以犯濫用職權罪，作出上述判刑。