美國大選：台民眾斥特朗普施政不佳　對拜登領先不感意外

美國大選至周四（5日）亦在計票當中。東網記者周四訪問台灣青壯一輩的民眾，有受訪者指出今年台灣有不少人支持特朗普，因他反對中國大陸方面強勢；但亦有受訪者對目前拜登領先的結果並不感到意外，因為特朗普在當地政策、四年施政上並不理想，他只靠表面口號空洞引發許多「瘋狂粉絲」，但實際上並無所作為。

30歲上班族劉念宜表示，如果單純以台派或「反共」角度來看，她和朋友都是支持特朗普，但美國大選有許多不透明的地方，無從可知有沒有「中國滲透」的問題。但如果從美國人角度思考，她則會應以國家利益為優先而支持拜登，所以對目前的計票結果並不感意外；「4年前台灣人都以為希拉莉會當選，未料最後由特朗普贏了，這次情況也有點像，只是人物對調」。

在台北市從事金融財務規劃的陳之凡認為，美國大選後的美中台關係難以預測。拜登不同特朗普的硬幹、單打獨鬥，在「反共」的手段會溫和得多，但年輕人關切注意的方向，仍着重於美方是否仍對台軍售。

45歲的張崑煌表示，對台灣人來說，最關注就是民主、共和兩黨，對台灣、大陸的態度，但在美國人眼中，台灣一直只是他們跟中國談判的籌碼，所以還是要看接下來國際情勢怎麼發展，才能知道未來美、中關係發展，才會進而影響到台灣與美、中之間的關係。

東網駐台灣記者郭良傑報道