蘭州6620人感染布魯氏菌病　8名責任人被處理

甘肅蘭州去年底爆出主要經由牛羊傳染的布魯氏菌病，原因是中牧蘭州生物藥廠生產疫苗過程中使用過期消毒劑，未徹底消滅細菌所致。當地政府周四（5日）公布，事件8名責任人已被處理，經省級復核後確認有6,620人受感染，並已發放第一批賠償金共1,000萬元人民幣（約1,188萬港元）。

經調查認定，去年7月24日至8月20日，中牧蘭州生物藥廠在獸用布魯氏菌疫苗生產過程，中使用過期消毒劑，致使生產發酵罐廢氣排放滅菌不徹底，攜帶含菌發酵液的廢氣形成含菌氣溶膠，致人體吸入或粘膜接觸產生抗體感染。至上月8日，藥廠拆除疫苗生產廠房，並完成環境消殺和抽樣檢測。當局目前已對55,725人進行檢測。

市農業農村局表示，中牧實業股份有限公司已對8名責任人作出嚴肅處理，包括對藥廠廠長黨內警告處分和行政警告處分，給予分管生產的副廠長黨內嚴重警告處分和撤銷副廠長職務處分，給予負責質量保證的廠長助理和疫苗生產廠房兩名負責人黨紀處分和行政撤職處分等。

目前，第一批補償賠償資金已於今年9月24日撥付到專門賬戶，用於開展監測診療和補償賠償工作。中牧蘭州生物藥廠承諾，根據賠付進度，及時足額保障後續補償賠償所需資金。市政府下一步將繼續規範做好群眾免費檢測工作，依法依規做好補償賠償工作，並督促藥廠進一步加快整廠搬遷和出城入園工作進度，從源頭上消除隱患。