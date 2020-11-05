潘岳接替許又聲　出任國務院僑務辦公室主任

中央統戰部官網近日更新「領導信息」欄目顯示，十九屆中央候補委員潘岳已出任中央統戰部副部長，接替許又聲擔任國務院僑務辦公室主任，同時繼續擔任中央社會主義學院第一副院長職務。至於許又聲則繼續擔任中央統戰部副部長的職務。

公開資料顯示，現年60歲的潘岳是江蘇南京人，早年曾在原第38集團軍、原鐵道兵第13師服役，後在多間官媒工作。1990年後，潘歷任《中國青年報》副總編輯、中國青少年研究中心主任，國家國有資產管理局副局長，國家質量技術監督局副局長職務，2000年擔任國務院經濟體制改革辦公室副主任，2003年3月調任國家環保總局副局長，並在環保總局改組為環保部後，繼續擔任副部長。至2016年3月，潘岳出任中央社院黨組書記、第一副院長，明確為正部級。

至於現年63歲的許又聲是福建閩清人，1982年畢業於廈門大學中文系漢語言文學專業，後進入國僑辦，工作逾30年，在2001年晉升為國僑辦副主任。2012年時，許又聲曾「空降」湖南擔任省委常委，先後兼任宣傳部長和秘書長，2017年轉任湖南省人大常委會副主任、黨組副書記，同年再回到國僑辦，任黨組書記、副主任，翌年升任中央統戰部副部長、國僑辦主任。