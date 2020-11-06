華為AI商標HiAI被「搶註」後提告　一審敗訴

因遲了46天申請商標，中國科技巨企華為陷入一場持續數年的商標爭奪戰。北京知識產權法院近日公布的判決書顯示，華為因其核心晶片上的移動計算架構HiAI被合作方搶註，華為在申請商標無效後，向法院起訴國家知識產權局，惟一審敗訴。

內媒報道，HiAI是華為面向智能終端的AI能力開放平台，作為曾在麒麟970晶片上的移動計算架構，該系統目前已升級至HiAI 3.0，支援多終端共享AI算力。在2017年11月10日，華為通過代理機構向國家知識產權局商標局申請註冊HiAI商標，用於第9大類商品和服務，惟在2018年7月10日，華為的申請被駁回。

原來，合作夥伴亮風台（上海）信息科技有限公司（以下簡稱「亮風台」）比華為早了46天申請商標，在2017年9月25日通過代理機構提交了註冊申請。在2018年9月14日，亮風台的申請獲得註冊公告，成功擁有HiAI第9類商標權。

在發現HiAI商標被亮風台「搶註」後，華為以亮風台「不正當手段搶先註冊他人已經使用並有一定影響力的商標」為由，向國家知識產權局申請宣告其商標註冊無效。

惟國家知識產權局於今年4月1日裁定，不支持華為的主張，認為亮風台基於除代理或代表關係外的其他關係，在應知或明知他人商標而將HiAI商標在智能眼鏡（數據處理）等7類商品上進行註冊，已構成2014年商標法第十五條第二款所指之情形。因而裁定訴爭商標在上述商品上予以無效宣告，在其餘商品上予以維持。

華為不接受國家知識產權局的裁定，在6月4日向北京知識產權法院提起行政訴訟。法院認為，在亮風台申請HiAI商標之前，華為確實在移動計算架構商品上先行使用，但不足以證明訴爭商標申請註冊日之前，華為在3D眼鏡、頭戴式虛擬現實裝置、便攜式多媒體播放器這三類商品中也使用同樣產品，所以判決維持國家知識產權局的裁定。