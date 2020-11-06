假冒軍警「黑吃黑」劫走私油船　16人被起訴

江蘇蘇州市中級人民法院周二（3日）至周四（5日）間，開庭審理一宗冒充海警搶劫走私油船系列案件，16名疑犯被起訴。內媒披露，該案是由最高人民檢察院以涉「長江經濟帶發展」掛牌督辦，由於被告人數眾多，案情重大，庭審結束後，法庭宣布將擇期宣判。

案情指，首被告陳X在2018年時，與被告王X仁、陶X勝、杭X華商議後，認為冒充軍警劫走私油船後，受害人不敢反抗且不敢報警，遂決定以此方式搶劫。

及後，陳X等人身穿迷彩服假扮軍警，發現涉嫌走私油船後，便強行登船，聲稱要查驗運輸成品油手續，趁機用手銬、頭套等控制船員，並把船員用快艇送走，再把走私油船駛到臨時錨地過駁柴油。

在2018年8月至2019年2月期間，陳X等人共搶劫4艘油船，劫得柴油約950噸，違法所得約590萬元（人民幣，下同，約702萬港元）。至去年3月，陶X勝、杭X華因分贓等問題，決定拆夥。同年4月至5月期間，兩人聯同他人以同樣手法劫搶2艘油船，劫得柴油約400噸，違法所得約230萬元（約273.6萬港元）。

檢察官指出，由於被告冒充軍警，且被搶的是走私油品，受害人心虛也不敢報警，導致案件不斷擴大；其中陳X曾經是被搶者，在被搶後發現其中「商機」，於是糾集多人冒充軍警搶劫其他走私油船，性質惡劣。