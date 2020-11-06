倡議書驚現「遠離同性戀」內容惹爭議　校方︰已刪除

四川工商學院早前在官方網站及官方微信帳號上，發布「五拒絕、五養成宣傳教育活動倡議書」，當中卻出現「遠離同性戀」等內容，引起輿論爭議。該院黨委宣傳部工作人員周四（5日）接受內媒查詢時，強調校方已把相關內容刪除，至於為何出現在「倡議書」中，對方則未有回應。

事緣於該校在上月15日發布上述倡議書，至周二（3日）有網民在微博上爆料，該倡議書關於「拒絕艾滋（愛滋病）、潔身自愛」段落中，提到「倡導健康文明的生活方式，潔身自好，遠離同性戀，樹立正確的性道德意識和性觀念」，質疑是歧視同性戀。截至周四，該貼文已有逾1,000條評論，相關話題在微博上也有近250萬點擊。

不少網民指出，倡導大學生「拒絕艾滋」，遠離的應該是「高危性行為」，並非同性戀，否則會被認為存在歧視。惟有網民認為，該校主要是想宣傳防範愛滋病，「不是對同性戀有意見」。

對此，該校黨委宣傳部工作人員指出，校方已意識到問題，並把「遠離同性戀」的內容刪去。至於為何會在學校官方推文中出現前述表述，該工作人員稱並不知情。內媒記者隨後致電黨委宣傳部負責人黃某查詢，對方同樣未有回應。