妙齡女豪點12萬人民幣生日套餐　賠光父親多年積蓄

上海市靜安區一名95後石姓女子，早前為了提前慶祝生日，竟在當地一間卡拉OK包廂內，豪點一瓶有「干邑之王」之稱、價值49,800元（人民幣，下同，約59,155港元）的人頭馬「路易十三」名酒，以及150瓶398元（約473港元）香檳，連同其他服務合共消費約12萬元（約14.3萬港元）。最終石女因沒錢埋單，不但令父親多年積蓄賠光，更因犯詐騙罪而負上刑責。

靜安區檢察院檢察官指出，石女家境一般，今年5月20日卻以辦生日派對名義，與3名女性朋友在該卡拉OK內瘋狂消費，在享用完名酒及生日蛋糕後，更把150瓶香檳全部噴灑在包廂內。卡拉OK陶姓負責人表示，石女是該店常客，加上有關酒水均是提前預定，直至結帳時，才發現她們無法支付費用，於是報警求助。

經查後，警方發現石女實際的生日在8月，竟以慶祝生日為由，提前預訂酒水，且沒有帶足夠金錢，加上其父母均是普通務工人員，整個家庭事實上也沒能力讓她奢侈消費。

檢察官認為，石女提前預訂有關生日派對酒水套餐，令商家誤認她有相應消費能力，事後卻無法支付，反映石女是以非法佔有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，且數額較大，於是依詐騙罪追究其刑事責任。雖然案件辦理過重中，石父向卡拉OK退還逾4萬元（約4.8萬港元）酒水成本，惟案件近日在靜安區人民法院審理後，法官仍認定石女犯詐騙罪，判處有期徒刑兩年、緩刑兩年，並罰款5,000元（約5,939港元）。