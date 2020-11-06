警破跨境網絡裸聊敲詐案　逾10萬人受害遍布全國

浙江溫州市蒼南縣公安局周四（5日）通報，警方近日破獲一宗特大跨境網絡裸聊敲詐勒索案件，拘捕136名疑犯，初步估計案中受害人超過10萬人，涉額數千萬元（人民幣，下同），遍布全國。由於部分疑犯仍藏匿國外，案件仍在調查當中。

蒼南縣一名黃姓男子今年4月登入QQ後，獲一名網名「小雲」的網民加為好友。及後，小雲不斷用言語挑逗，還提出「玩刺激遊戲」，通過直播軟件裸聊。黃男看見一名裸體女子後，不疑有詐，立即脫下衣服褲子做動作。未料女子突然消失，反而傳來一把男聲，稱「轉3000（約3,563港元），刪視頻」。黃男只好立即轉錢，惟對方繼續威脅，黃遂報警求助。

警方經查後，鎖定該個裸聊敲詐團夥。團夥首腦李某從國內招攬手下後，安排手下偷渡到緬甸，在當地一座獨立院落進行裸聊敲詐。該團夥人數超過500人，絕大部分成員在緬甸，且分工明確，有扮演誘餌的女員工、製作木馬程式的技術人員，甚至僱用當地退伍軍人佩槍作保安，有員工試圖逃走，就會被毆打及拘禁。

警方近日展開收網行動，於雲南拘捕56名團夥成員，以及背後的黑色產業鏈80人。該團夥除了涉嫌敲詐勒索外，同時涉嫌組織他人偷越國（邊）境、侵犯公民個人信息、幫助信息網絡犯罪活動、掩飾隱瞞犯罪所得等。目前，案件仍在調查當中。