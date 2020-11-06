美退伍軍人事務部長稱呼台灣為「國家」　推動雙邊合作

美國與台灣近期積極推動雙邊退伍軍人交流，台灣駐美代表蕭美琴當地時間周一（2日）與美國退伍軍人事務部長威爾基（Robert Wilkie）通話後，後者周四（5日）在Twitter發文指對話有成效，並以「國家」稱呼台灣。

威爾基表示，感謝台灣確保美國退伍軍人安全和健康，未來美台雙方將持續推動「兩國間」（our nations'）退伍軍人社群的合作。蕭美琴隨後轉發威爾基的Twitter，表示很高興有機會與對方進行討論，並感謝兩地退伍軍人過去為捍衞民主和自由而奮鬥。

美台退伍軍人合作近期逐漸升溫。美國最大退伍軍人協會、擁有200萬會員的「美國退伍軍人協會」（American Legion），去年8月首次主動邀請台灣的蔡英文總統透過錄影，在協會年度大會發表談話。蔡英文同年10月則在總統府接見該協會總會長布朗（Jan Brown）。

另由於美國新冠疫情持續蔓延，蕭美琴自7月底就任以來，陸續捐贈超過100萬個口罩給多個美國退伍軍人組織。而台軍退除役官兵輔導委員會目前亦正研究派官員前往美國，強化雙方退伍軍人間交流。若成事，將是台灣政府首次派退輔會官員赴美。