蘇貞昌拒就進口美豬道歉　施政報告7度受阻破記錄

台灣的國民黨立委因不滿行政院長蘇貞昌未就政府開放含瘦肉精的美國豬肉進口一事道歉，周五（6日）上午第7次阻止蘇進入立法院作施政報告，打破前行政院長江宜樺被杯葛的紀錄。當日上午，藍委搶先佔據官員席、發言台、備詢台及質詢台，阻止會議進行。

台灣的蔡英文總統今年8月宣布，台灣將於明年元旦開放含瘦肉精的美國豬肉和牛肉進口台灣，惹來在野黨和當地豬農不滿，更引發民眾對食品安全的憂慮。國民黨9月發起「拒絕瘦肉精美豬食安公投」連署，不足兩日已收到過萬份連署，達到第一階段門檻。該黨希望取得足夠連署票數，於明年8月28日舉行反對美豬進口公投。

蘇貞昌今年9月18日到立法院作專案報告開放含瘦肉精美豬進口時，國民黨要求他向民眾道歉但遭拒絕。同月22日，蘇原定再到立法院作施政報告，但國民黨提前攻佔議事廳，阻止其進入。連月來，國民黨持續杯葛會議，至今已是第7次，令施政報告無法進行。台媒指，前行政院長江宜樺曾於2013年因9月政爭而6度遭杯葛。

國民黨指出，蘇早年高喊「誰開放瘦肉精美豬就下台」的政治承諾，如今卻出爾反爾，批評他與蔡英文黑箱作業，出賣民眾健康，要求他道歉，給公眾一個說法。行政院則希望國民黨回歸理性討論，讓立院恢復運轉。