銀行前董事長受賄判死緩　緩刑期滿轉囚終身不得減刑

山東省恒豐銀行前董事長蔡國華受賄案，周五（6日）於山東省東營市中級人民法院一審宣判，蔡男因犯國有公司人員濫用職權、貪污、挪用公款、受賄、違法發放貸款等罪，被判死緩，沒收個人全部財產。

法院經審理查明，2014至2017年，被告蔡國華利用擔任恒豐銀行黨委書記、董事長的職務便利犯下多罪，包括違規在銀行發放核心員工獎勵薪酬，推行員工股權激勵計劃，造成銀行經濟損失共計8.9億多元（人民幣，下同，約10.5億港元）；單獨或夥同他人非法佔有恒豐銀行公共財物，折合約1000萬多元（約1180萬港元）；未經集體研究，擅自決定將銀行48億元（約57億港元）資金以信託貸款形式轉入其個人控制的公司，進行營利活動並謀取個人利益；為8個單位或個人在銀行貸款、項目承攬、企業經營等方面提供幫助，索取或非法收受請託人財物共計折合11.8億多元（約14億港元）。2017年，蔡國華在明知申請貸款項目不符合發放條件的情況下，授意銀行工作人員違規發放貸款35億元（約41.5億港元）。

東營市中級人民法院認為，蔡國華在共同貪污犯罪中起主要作用，為案中主犯。而他所挪用的公款在案發前已全部歸還，依法可從輕處罰。另其受賄數額特別巨大，具有索賄情節，本應嚴懲，惟鑑於受賄款項中10.7億多元（約12.7億港元）為犯罪未遂，依法可從寬處罰。

消息顯示，蔡國華所犯多罪當中，以受賄罪刑責最重，判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身；死刑緩期期滿後依法減為終身監禁，不得減刑、假釋。