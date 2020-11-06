大華科技科技產品編碼現「維吾爾」　疑具監控功能

美國攝像系統行業網站IPVM（The Authority on Video Surveillance）當地時間周三（4日）發布最新報告稱，中國人工智能公司浙江大華科技的產品編碼現「維吾爾」字樣，顯示該公司參與中國政府迫害新疆維吾爾族人的活動。

IPVM發布一段報告影片稱，他們在大華科技網站下載的一種產品編碼中發現「EM_NATION_TYPE_UYGUR」字樣，意思是「民族類別：維吾爾」，在「維吾爾」一詞後面還有」新疆」的英文拼寫。報告認為，這意味着這種視像監控軟件具有針對維吾爾人面孔特徵的人臉識別功能。IPVM隨後與大華科技取得聯繫，就事件詢問，但對方拒絕作出回應。大約30分鐘後，大華科技網頁上的有關信息已被刪除。但大華科技卻以電郵回覆港媒，否認出售具人臉識別功能的產品。

大華科技總部設於浙江杭州，是中國最大的人工智能公司之一，在全球視像監控設備與服務市場所佔份額為世界第二（2019年數字），年收益為37億美元（約286億美元），擁有16,000名員工。

西方國家指中國在新疆多地修建再教育營關押上百萬維吾爾人，中國則指有關建築是職業培訓中心。中國又被指近年大力發展「天網工程」加強監控，在全國各地部署數以億計的攝像鏡頭，利用人臉識別和大數據技術分析、監控民眾。