女子駕瑪莎拉蒂撞房車釀2死4傷　被判無期徒刑

河南永城市女司機譚明明去年醉駕瑪莎拉蒂越野車撞上一輛房車，釀成2死4傷，案件周五（6日）下午在商丘市人民法院宣判，譚明明犯以危險方法危害公共安全罪，被判無期徒刑、剝奪政治權利終身；另劉松濤、張小渠均被判有期徒刑3年、緩刑3年。至於民事部分，傷者王交通將獲賠逾600萬元（人民幣，下同，約710萬港元），2名死者家屬各獲賠200多萬（約240萬港元）。

案發於去年7月3日晚上10時許，譚明明與劉松濤、張小渠吃飯喝酒後，駕車一輛瑪莎拉蒂接載兩人離開。期間，譚駕駛的越野車先是連續擦撞停泊路邊的6輛汽車，再與迎頭而來的一輛私家車相撞，並再碰到另一輛停泊的汽車。事故後，劉、張兩人勸譚趕緊離開，於是譚不顧途人勸阻，強行駕車衝出，結果逃至東外環路和永興街交叉口時，高速追撞一輛正等待路燈的寶馬房車。房車隨即起火，車內兩名分別姓葛及姓賈的乘客活活被燒死、司機王交通重傷，另譚、劉、張3人均受傷。

法院認為，譚女明知酒後駕車違法、醉酒駕車危害公共安全，卻無視法規，發生交通事故後仍不顧勸阻，駕車衝撞逃離，造成嚴重後果；至於劉、張兩人對譚酒駕不予勸阻，事故發生後又慫恿駕車逃逸，以致發生嚴重後果，3人的行為均已構成以危險方法危害公共安全罪。

其中，譚明明醉酒駕車，是犯罪行為的直接實施者，屬主犯，且犯罪情節惡劣，後果嚴重；至於劉、張兩人在共同犯罪中起次要作用，屬從犯，可減輕處罰。鑑於譚在案發時處於醉酒狀態，主觀上不希望、也不積極追求危害結果的發生，屬間接故意犯罪，加上到案後如實供述罪行，具坦白情節，且積極賠償受害方經濟損失，有悔罪表現，酌情可從輕處罰，遂作出上述判決。

內媒披露，事發時譚明明才24歲、剛剛大學畢業，她是一名皮革廠老闆的女兒，經常在網上炫富，上傳照片展示自己的奢侈品。