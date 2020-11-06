中國海警船巡釣魚島海域　日防相關注華《海警法》

全國人大常委會公布《海警法》草案，內容列明中國海警人員可在管轄海域使用武器，日媒擔心會影響日方漁船在釣魚島海域的活動，日本防衞省周五（6日）亦對此表示關注。同日，中國海警在官方微博稱，中國海警2301艦艇編隊當天在釣魚島海域巡航。

針對中國《海警法》草案，日本防衞相岸信夫周五在記者會上表明高度關注。他指出，有關法案可能會令在釣魚島附近進行捕撈作業的日本漁船，成為武器使用的對象。中日兩國就釣魚島的主權長期存在爭議，岸信夫強調該島是日本固有領土，並稱「作為防衞省希望冷靜應對，避免事態升級。警戒監視和信息收集將做到萬無一失」。

日本官房長官加藤勝信周四（5日）指出，包括中國在內的外國漁船在日本海優質漁場大和堆附近多次違法作業、妨礙日本漁船安全作業，認為問題極其嚴重。他強調，將與水產廳、海上保安廳等相關省廳合作，開展監視活動。水產廳今年9月底曾要求在大和堆周邊海域作業的日本船隻臨時轉移，以避免與外國船隻碰撞。加藤表示，為確保專屬經濟區內日本漁船安全作業，將切實採取措施。