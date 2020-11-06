最高檢︰嚴打證券期貨犯罪　全國今年共逮捕102人

最高人民檢察院及中國證監會周五（6日）召開聯合發布會，公布近年金融證券領域違法犯罪，及通報12宗證券違法犯罪典型案例。數據顯示，從2017年至今年9月期間，全國檢察機關共逮捕各類證券期貨犯罪302人，起訴342人，其中今年共逮捕102人，起訴98人，分別同比上升15%和27%。另自十九大以來，中證會共作出810宗行政處罰，及82宗市場禁入決定，罰款金額達193.04億元人民幣（約229.1億港元）。

內地傳媒報道，12宗典型案例分別涉及6宗刑事犯罪及6宗行政違法。在刑事犯罪中，分別包括欺詐發行股票、違規披露、不披露重要信息案；欺詐發行債券、出具證明文件重大失實、非國家工作人員受賄案；操縱證券市場案；內幕交易、洩露內幕信息案；利用未公開信息交易案；及編造並傳播證券交易虛假信息案等。

最高檢檢委會委員、第四檢察廳廳長鄭新儉指出，從近年辦理的案件類型而言，涉及內幕交易、利用未公開信息交易等證券交易環節的犯罪相對較多，佔65.7%；惟今年以來，受理的欺詐發行、違規披露等涉上市公司犯罪案件明顯增多。另最高檢辦公廳副主任、新聞發言人肖瑋則強調，對待金融違法犯罪，司法機關和行政監管部門必須毫不手軟。

另中證監行政處罰委員會辦公室主任滕必焱指出，6宗行政違法典型案例覆蓋了上市公司財務造假、信息披露違法、操縱市場、內幕交易等方面，涉及上市公司、中介機構、私募基金管理人等主體，呈現出近年來違法行為的一些新特點、新趨勢。他強調，中證監行政處罰決定不是終點，而是起點，必須綜合運用行政監管措施、行政處罰、民事賠償、刑事追責、誠信懲戒和退市監管、自律管理等手段構建起「立體追責」體系。