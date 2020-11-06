13歲仔因姦不遂殺10歲女童　兇手父母終公開道歉

遼寧大連一名13歲蔡姓少年去年因姦不遂，殺害一名10歲王姓女童（下稱「淇淇」）後，卻因未滿14歲免於刑責，僅遭警方收容教養3年。案件引起輿論關注，蔡的父母周五（6日）終通過《大連日報》刊登道歉信，惟王的母親表明不接受道歉，直斥道歉信「遲來、空洞」，又批評蔡及其父母從案發至今，從未親身道歉及任何賠償。據了解，蔡父母的道歉信電子版，同日遭刊登媒體刪除。

案發於去年10月20日，淇淇放學回家途中突然失聯，後被發現在其居住的小區內遇害。警方經查後，發現蔡男具重大作案嫌疑，蔡亦承認殺人。惟因蔡未滿14歲，警方決定不追究刑事責任，僅對其予以收容教養。至今年1月，淇淇的父母以生命權糾紛為由，民事起訴蔡男及其父母。8月10月，法院一審宣判，裁定蔡的父母須在判決生效日起10日內，在平面媒體上向淇淇的母親及家人公開賠禮道歉，並賠償約128萬元人民幣（約151萬港元）。

惟判決生效後，蔡的父母一直未公開道歉，也未有賠償，因此，蔡的父母一度被司法拘留15天，同時其名下房屋也被法院拍賣。在案發383天後，蔡的父母終刊登道歉信，內容寫道︰「我們平時沒教育好孩子，造成了不可挽回的後果」、「一定會按照判決賠償」等，落款為「莊獻杰、蔡維偉」。

對於道歉信，淇淇的母親賀女士在微博上回應，批評道歉信「遲來空洞」，又直斥蔡的一家「特別沒有人性」，「從孩子出事到現在，沒有一句道歉和賠償一分錢」，直言「哪怕打一個電話也是一種誠意」。她坦言，看到道歉信後更加憤怒，不接受言行不一的道歉，「道歉必須拿出實際行動，而不是簡簡單單的幾句道歉話應付而巳」。