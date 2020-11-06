赤峰煤礦氣體爆炸致32死20傷　32被告獲刑

內蒙古赤峰市寶馬煤礦2016年12月3日發生氣體爆炸事故，造成32死20傷。事故涉及的9宗刑事案件周五（6日）分別在赤峰市松山區人民法院、阿魯科爾沁旗人民法院、林西縣人民法院、克什克騰旗人民法院、喀喇沁旗人民法院一審公開宣判，22名事故責任人及10名相關職務犯罪人分別獲刑。

法院認為，涉事的赤峰寶馬礦業有限責任公司從2008年3月起，在寶馬煤礦長時間、長距離、大範圍、大規模瘋狂越界違法開採煤炭，累計採煤約406萬噸，價值約10.2億元人民幣（約12.1億港元）。

該煤礦越界區域內存在重大安全隱患，引發氣體爆炸，該公司相關責任人應承擔刑事責任；內蒙古煤礦安監局赤峰監察分局部分工作人員履職不到位，未有制止違法開採，存在玩忽職守行為，亦應承擔刑事責任。部分公職人員更存在受賄、行賄、挪用公款行為。

法院指出，部分被告在事故發生後，趕到現場積極組織、參與救援，投案後如實供述罪行，具自首情節，依法可以從輕、減輕處罰。惟寶馬煤礦和涉事公司部分管理人員，身為國家機關工作人員卻投資入股煤礦，應從重處罰。

法院宣判，22名事故責任人犯重大責任事故罪、非法採礦罪、幫助毀滅證據罪等，分別判處有期徒刑3年至13年不等；至於10名國家公職人員則犯玩忽職守罪、受賄罪、行賄罪或挪用公款罪，分別判處有期徒刑1年9個月至15年不等。