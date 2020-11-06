海軍改變艦載機機師培訓模式　首批機師通過認證

解放軍報周五（6日）報道，海軍首批以「生長模式」培訓的艦載戰機機師，近日成功駕駛殲15戰鬥機在遼寧艦着艦，通過航母資歷認證，實現了單批認證人數最多、平均年齡最小、飛行時間最少的歷史性突破。

報道指，該批機師平均年齡只有20多歲，屬於海軍首批從高中招收的飛行學員，是檢驗艦載戰機機師成長培養路徑的一次成功嘗試，亦證明了「改裝模式」和「生長模式」的培養路徑能雙軌並行。

陸基戰機機師及艦載戰機機師的培訓方式不同，「改裝模式」是指從陸基戰機機師中選拔人才，並培養成艦載戰機機師；至於「生長模式」則是指從最初的學員開始，逐步訓練為合格的艦載戰機機師。

海軍試訓基地官員孫寶嵩指出，以「生長模式」培養的飛行員，縮短了人才培養周期，又提高了訓練效率，有助加速飛行人才的培養進程。海軍近年把艦載機飛行人才培養，作為推進海軍轉型建設的首要任務，逐步構建起「雙軌並行」的培訓體系，此次學員成功取得認證，有如將戰機機師培訓「駛上高速公路」，推動航母戰力建設的步伐。