中紀委斥美國抹黑獵狐行動　包庇貪腐逃犯

美國司法部早前起訴8名人士，指他們涉及中國追捕身在海外逃犯的「獵狐行動」及「天網行動」。中紀委網站周五（6日）刊文，批評美國別有用心地對中方的反腐敗追逃工作進行污衊抹黑，直指美國是中國和許多國家外逃疑犯最集中的國家，又批評美方打著所謂「法治」的旗號，公然縱容包庇外逃貪腐分子。

文章指出，貪腐是人類社會的公敵，而反貪腐是世界各國面臨的共同難題，拒絕為貪腐疑犯和非法資金提供「避罪天堂」是國際社會的共識。美方近期逮捕的並非中方執法人員，且不存在所謂「跨境執法」行為，至於所謂「受害人」實是臭名昭著的「紅通」逃犯，反映美方相關指控完全是出於政治目的，是公然包庇腐敗犯罪。

該些貪腐分子偷走國家和人民的錢財，通過偽造證件、非法出入境等違法手段逃出去，通過洗錢等手法把贓款轉移，均是徹徹底底的刑事犯罪，無論哪個國家的法律均不能容忍。然而美方近年來一直消極對待中方提出合作追逃的要求，美國個別執法部門更明目張膽為貪腐疑犯撐腰打氣、提供庇護，完全是站在正義和法治的對立面。

文章批評，美方打着所謂「法治」的旗號，公然縱容包庇外逃貪腐分子，其目的就是肆意污衊抹黑中國的制度，故意與中國人民作對；這種逆時代潮流之舉，不僅為中國人民和國際社會所不恥，最終也必然會損害其自身利益和法律尊嚴。