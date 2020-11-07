內地男星分享古裝劇造型照　意外掀中韓網民罵戰

憑《延禧攻略》爆紅的24歲內地男星許凱，近日在微博上分享自己在古裝劇《尚食》的造型照片，意外引發中韓網民關於「漢服」及「韓服」之爭。《尚食》製片人于正得悉後，也在微博加入戰團，令話題愈炒愈熱，連日來霸佔熱搜榜首位，更引起中韓網民罵戰。

據了解，《尚食》由許凱、吳謹言等主演，許凱在劇中飾演明宣宗朱瞻基。故事講述在明朝永樂年間，尚食局宮女姚子衿在深宮中不斷成長，並始終保持對中華美食最為純樸的熱愛的故事。而許凱周三（4日）晚上7時許分享該張照片後，有網民批評其佩戴的大帽，與南韓古裝劇人物十分相似，質疑是抄襲韓劇。

于正得悉後，同晚10時許在網上留言，直指︰「這妥妥的明朝漢服，不能因為當時作為大明屬國的高麗（之後被朱元璋賜名朝鮮，又稱李氏朝鮮）沿用了，就被沒文化的說成『韓服』了」。及後，大批網民貼出一些明朝畫像，力證劇中的大帽是實明朝漢服，而非韓服。

話題愈演愈熱，不少自媒體相繼加入戰團。另有內地網民把相關資料，轉貼到南韓的網上論壇，結果又引發南韓網民不滿。南韓網民質疑于正在胡編亂造，不但指于正強行把「韓服」說成是「漢服」，還諷刺他沒有文化。惟有內地網民隨即譏諷「《大長今》偷了中醫，韓國偷了中秋」，而于正也在Instagram貼出明朝畫像正面回應。

內媒報道，大帽實是明朝男子的重要首服之一，上至天子下至庶人均可使用。與大帽相配的冒頂、帽珠等則是清代頂戴制度的起源。同時，大帽也是明代男子的重要正裝，接近禮帽性質。大帽常作為賞賜，贈送給周邊部落和藩屬國，這在《明實錄》中也有記載，故又有朝鮮大帽就是從明制大帽演變而來的說法。