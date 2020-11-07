逾萬元人民幣現鈔撒路面　巴士司機仗義幫忙檢拾

江蘇省江陰市一座高架公路突然有大量現鈔散落路面，剛巧一輛巴士駛過，司機連忙停車，然後車務員、乘客主動下車幫忙撿拾鈔票，其後物歸原主。

事發於上周六（31日）下午2時許，江陰市民繆宇宏和家人到當地車管所為新購買的車輛上牌，期間隨手將銀包放在旁邊的一輛車上，卻未為意車輛駛走。繆男發現失去銀包後十分擔心，因為內裏共有1萬多元（人民幣，下同‧約1.18萬港元）現金、身份證，還有一張存有80多萬元（約95萬港元）的銀行卡。繆男於是立即報警，並報失銀行卡。

同一時間，江陰市城鎮公交澄東南分公司303路線的司機周凱峰，當時駕駛巴士路經江陰璜大立交，發現路上散落一地的面值百元（約118港元）的鈔票，後來還看見一個銀包，他於是將巴士停泊在路旁，並與車務員葉新珠一同下車幫忙檢拾。

葉新珠表示，當時幫忙檢拾現鈔的市民為數不少，他們都主動地將錢交給葉新珠，希望能代為報警並將錢歸還失主。從閉路電視畫面顯示，在短短半個小時內，市民將散落路面的鈔票拾回，而且分文未少。

近日，繆宇宏和妻子帶着感謝錦旗前往江陰市城鎮公交澄東南分公司，向拾金不昧的司機、車務員和市民表示感謝。