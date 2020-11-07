法院對涉惡集團作一審判決　頭目獲無期徒刑

北京市第三中級人民法院周五（6日）就當地惡勢力犯罪集團系列案作出一審判決，被告高福新等人被控犯尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪、詐騙罪、貪污罪等罪。其中，對組織頭目高福新判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產；17名集團成員，則判處1至12年有期徒刑。至於5名涉案國家公職人員，因犯受賄罪、挪用公款等罪名，判處3至20年有期徒刑。

法院審理查明，高福新在2001年至2019年間，以旗下公司召集眾集團成員，在密雲區核心地帶，圍繞舊城改造、土地開發等項目多次實施違法犯罪活動，更拉攏賄賂國家及農村基層組織人員。該惡勢力犯罪集團涉及8宗隨意毆打、強拆房屋、威脅恐嚇等罪行，侵犯民眾人身及財產權利，導致8名受害者輕傷、多名民眾遭到財產損失。

法院又查明，高福新收買時任北京市密雲縣副縣長王廣雙、長安永順經濟合作社社長王洪春等人，利用他們的職務便利，共騙取國有財產4.8億人民幣（約5.7億港元），造成巨額國有資產流失。法院審理認為，本案多名被告，嚴重擾亂密雲當地正常的經濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響，故作出上述判刑。