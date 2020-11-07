狠男表白被拒竟殺17歲女同學　二審判死緩

四川巴中市一名袁姓男子，早年在高考復讀班上結識一名17歲李姓女生後，多次向其表白，惟均遭拒絕；及後，袁男竟潛入寢室把李女殺死後，再試圖自殺，但經搶救後生還。案件近日在四川省高級人民法院二審宣判，袁男在一審時原被判處死刑，惟二審法官考慮到袁認罪悔罪，且積極賠償受害者家人，決定改判死緩。

案情指，袁男在2018年11月時，曾多次向李女表白，惟均被李女以準備高考為由拒絕，袁男一度割手洩憤。同月18日晚上9時許，袁在文具店購買一把生果刀後，帶着斷線鉗和鋸條等工具，在李的寢室外守候逾3小時。翌日凌晨2時許，袁見李的寢室熄燈，便花了3小時鋸開寢室露台上的護欄，潛入寢室把熟睡中的李女殺害，隨後用同一把刀自殺，惟經當地醫院搶救後生還。

李的室友證言，她當天清晨5時許忽聽到李女慘叫，開燈後驚見袁男壓在李女身上，連忙跑出去找宿舍管理員求救。惟宿舍管理員報警並趕到現場後，李女已無生命迹象，後證實當場死亡。

案件在巴中市中級人民法院一審時，袁男犯故意殺人罪成，被判處死刑，剝奪政治權利終身。惟袁男以患有精神疾病、該案為感情糾紛引起、具坦白認罪悔罪情節、願賠償受害人家屬經濟損失等數項理由，提出上訴。

最終，四川高院認定，袁並無精神疾病，作案手段極其殘忍、社會影響極其惡劣，且袁和李只是同學關係，駁回其中2項理由，惟同意袁有認罪悔罪表現，且願賠償家屬經濟損失，改判死刑但緩期兩年執行，剝奪政治權利終身。