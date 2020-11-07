偷拍前女友性愛片判囚　台男拒入獄潛逃遭逮

自稱「蘆竹王陽明」的台灣富少李威德，早前因偷拍自己與前女友、女網友的性愛片段，並在網絡上散播，今年8月遭被台灣的最高法院重判有期徒刑12年8個月，惟李其後潛逃，遭到桃園地檢署通緝。台媒報道，桃園警方周四（5日）晚上成功逮捕李男，隨即解送到地檢署歸案。

現年27歲的李威德脫序行為不斷，包括曾在網上教粉絲吸毒及笑氣；涉嫌偷拍案件遭羈押期間，與親友會面時又擺出勝利手勢，並要求親友上傳網絡炫耀。去年獲保釋後，李男駕車遭警員攔檢時，他又故意從後對警員模擬猥褻姿勢，並拍照上傳網絡，令警方震怒。

在2017年初，李偷偷把女性友人儲存在手機內的性愛影片，上傳到網絡平台，引起輿論關注。警方追查時，在其電腦中發現多達300GB的性愛影片，且大部分屬偷拍，其惡行被輿論形容為「李宗瑞翻版」。警方經查後，更發現李曾以性愛片段威脅前女友，5名女子的片段更慘遭李男散布，其中2人還未成年。

檢方其後依妨害秘密等罪起訴李男，歷審法官均認為，李男犯行造成少女和受害女子受到極大痛苦，依兒童及少年性剝削防制條例等罪從重量刑，最終判處12年8個月，其中2年8個月可易科罰金。李雖曾上訴，但遭最高法院駁回確定。