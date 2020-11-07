學校派過期鮮奶給學生飲用　家長反映遭警告

湖北省黃岡市浠水縣有學校食堂，近日被發現給學生派發過期多月的鮮奶飲用，家長之後拍照發到學校家長群組，竟遭老師警告。事件經報道後，內媒發現有當地政府相關部門已就事件展開調查。

上周四（29日）早上，浠水縣思源實驗學校二年級學生小明（化名）在學校食堂吃早飯時，發現學校派發的鮮奶經已過期，於是不敢喝。他之後偷偷將鮮奶放進了書包，放學後帶回家。小明表示有部分同學沒查看日期便把鮮奶喝掉；有同學雖看到日期，但認為沒關係喝下鮮奶；也有的同學悄悄地把鮮奶倒掉。當晚，很多家長都知道了學校向學生派發過期鮮奶的事，有家長還將過期鮮奶的照片上傳到群組，卻很快便收到班主任老師的警告，不准把事件張揚。

有家長向記者出示一盒過期的鮮奶，盒面顯示生產日期為去年10月，保質期6個月。家長不滿學校竟將出廠10個多月的鮮奶給學生喝用，又擔心學校過去或許也試過給學生派發過期的鮮奶。

事發後縣政府相關部門組成專門小組調查，報告顯示由於鮮奶銷售方和校方未按規定查驗鮮奶，導致混入兩箱過期產品，事後已回收11盒。報告又稱目前已領取過期鮮奶的學生當中，無人出現異常反應。內媒其後欲向相關部門查詢處理結果，惟未獲回覆。記者又致電該校校長提出採訪要求，但對方拒絕。