迎接雙11購物節　中消協發布直播帶貨7大陷阱

內地迎來雙11購物節，大批民眾準備大肆網購。中國消費者協會近日頻頻發聲，繼周二（3日）呼籲網民小心網購消費陷阱、「先漲後降」等優惠活動的促銷套路；周五（6日）再發布「網絡直播銷售侵害消費者權益的7種類型」，提醒民眾在雙11網購時，避免陷入消費陷阱。

中消協曾於3月發布《直播電商購物消費者滿意度在線調查報告》顯示，消費者對直播購物中宣傳環節滿意度最低，僅為64.7分，滿分為100分；他們反映商品圖文不符，推薦產品與實物不一致，又毫無根據地誇大產品功效。報告又指，直播帶貨（主播直播期間推銷產品）應提供七天無理由退換貨服務，但實際上有賣家拒絕提供售後服務或拒絕退貨，退換貨難亦是侵害消費者的類型之一。

更甚者，有賣家在網絡直播期間，違規出售野生動物、處方藥或假藥，另利用「專拍鏈接」誤導消費者，通過語言、文字、圖形、動畫、動作等方式，引導消費者轉向其他社交平台進行交易。若消費者遇消費糾紛，很難舉證、分清主體責任和責任分擔等，難以保障消費者權益。

主播在直播時多用「最佳」、「第一」誇大商品功效，易誤導消費者，令他們容易衝動消費。而直播內容良莠不齊，內容出現色情低俗內容等。

7大網絡直播銷售侵害消費者權益類型：

1.虛假宣傳：圖文不符或誇大產品功效宣傳。

2.退換貨難：賣家拒絕提供售後服務，禁退換貨。

3.銷售違禁產品：賣家違規售野生動物、處方藥或假藥。

4.利用「專拍鏈接」誤導消費者：專拍網頁缺乏商品介紹，或與推銷產品不同，消費者難留證據保障權益。

5.誘導場外交易：直播電商平台外的社交平台交易，難保障消費權益。

6.濫用極限詞：用「最佳」、「第一」誇大商品功效，易誤導消費者。

7.直播內容違法：內容良莠不齊，直播出現色情低俗內容。