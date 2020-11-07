化州紀委前書記陳重光獲減刑3個月 曾向多名上級官員行賄

陳重光曾向朱明國和鍾世堅行賄。

廣東茂名化州前市委常委、紀委書記陳重光，早年因受賄、行賄罪成，獲刑17年。中國裁判文書網近日發布《陳重光減刑刑事裁定書》指，因陳有悔改表現、服刑考核期間被7次表揚，所以獲減刑3個月。內媒指，陳重光雖為處級幹部，但他的案件牽扯到多名上級官員，包括廣東省政協前主席朱明國、廣東省紀委前副書記鍾世堅。

陳重光早年利用職務便利，受賄490萬（人民幣，下同，約581萬港元）；為求順利升職，他在2007年擔任市監察局副局長時，向朱明國送巨額禮金，隨後升職為化州市紀委書記；2014年又送錢予鍾世堅，請求幫忙，獲得茂名市紀委的候選人提名。陳之後被人實名舉報，有關部門查出多名涉事官員。陳則在2017年被茂名市中級人民法院判入獄。

陳重光被判刑後，當庭表示服從判決，不上訴，在陽江監獄服刑。陽江市中級人民法院近日表示，陳男確有悔改表現，符合可以減刑的條件，遂裁定可減刑，最新刑期到2031年9月20日。

至於受牽連的官員中，朱明國被查出受賄1.41億元（約1.7億港元），2016年因受賄、巨額財產來源不明罪成，一審被判死緩。鍾世堅同年因受賄、巨額財產來源不明、行賄罪成，數罪併罰，獲刑15年6個月。