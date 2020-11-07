新冠肺炎：英媒批中國抗疫表現　華駐英使館駁斥

英國《金融時報》及《經濟學人》近日發表文章，指摘中國在新冠疫情初期一些具爭議的表現。中國駐英國大使館周六（7日）在官網發表兩份聲明稱，已分別向這兩間媒體發信函，駁斥他們的報道不實。

《金融時報》上月19日發表文章《中國和新冠病毒：武漢出了甚麼問題？》，記錄了多名武漢醫生、政府官員和民眾的對話，談論去年12月武漢爆發疫情時，當局竟稱新冠病毒不會「人傳人」，更有人到翌年1月亦未收到有關肺炎的警告。

中國駐英大使館批評，《金融時報》文章無端指摘中國抗擊新冠疫情的努力，攻擊中國的社會制度；指出中國採取了最全面、最嚴格、最徹底的防控措施，控制疫情、恢復經濟、積極與國際合作抗疫；又指中國遏制了疫情蔓延，減少了數十萬病例發生，為世界抗擊疫情爭取了時間。

中國駐英大使館亦向《經濟學家》致函駁斥，指其專欄「茶館」上月文章再次炒作所謂「隱瞞論」和「責任論」，無端指摘中國抗擊新冠疫情，強調中國無任何隱瞞，也沒有任何延誤，「中國的抗疫紀錄清清楚楚、一目了然，經得起時間和歷史的檢驗」。