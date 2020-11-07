讓20名「紅通人員」藏身　中紀委斥美國淪腐敗分子避風港

美國司法部早前起訴8名人士，指他們涉及中國追捕身在海外逃犯的「獵狐行動」及「天網行動」。中紀委周六（7日）一連兩日發文，指摘美方抹黑中國反腐敗國際追逃追贓工作，強調目前仍有40名「紅通人員」仍在境外潛逃，其中20人藏身在美國，淪為腐敗分子避風港。

文章指，中國2015年4月發布的「百名紅通人員」名單中，100人中有40人外逃至美國，惟有部分「紅通人員」仍在潛逃。例如曾任湖北省武漢市發改委主任的徐進，2011年涉受賄、濫用職權外逃美國；曾任中國人保湖北分公司副處長的劉芳涉受賄，同年潛逃美國；曾任交通銀行廣州分行黨委書記、行長的劉昌明涉違法發放貸款犯罪，2007年疑逃往新加坡或美國。

中紀委指摘美國亦是其他發展中國家腐敗分子潛逃和藏匿財富的天堂，有數據顯示，非洲近年來每年因非法金融流動而損失500多億美元（逾3900億港元），過去50年因貪腐問題共損失1萬億美元（約7.8萬億港元），許多贓款最終都流向美國。中紀委又怒斥美方個別執法部門為外逃疑犯提供庇護，又多次阻撓外逃人員自願回國投案，將會遭各國共同抵制和強烈反對。