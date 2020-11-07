煤炭地質勘查集團2任總經理　同日被開除黨籍

中央紀委國家監委周六（7日）通報，內蒙古煤炭地質勘查（集團）有限責任公司（下稱「煤勘集團」）前黨委書記、總經理莫若平，被開除黨籍；煤勘集團前黨委書記、總經理郝勝發，被雙開（開除黨籍及公職）。

莫若平2006年3月開始擔任煤勘集團黨委書記、總經理，2014年4月兼任集團董事，直至2017年退休。莫退休後，由郝勝發接任。

通報指出，莫若平將公權力變為牟取私利的工具，瞞報個人有關事項，收受可能影響公正執行公務的禮金，違規從事營利性活動；對下屬單位私設「小金庫」失察塞責，利用職權為他人在職務提拔、工程施工等方面牟取利益，並收受巨額財物；又違規處置國有資產，濫發獎金津貼，以低於成本價向企業員工銷售住宅，套取下屬單位資金發放效益補貼，巨額財產來源不明。

郝勝發在任期間，違規從事營利性活動，同樣私設「小金庫」，與多人發生不正當性關係，利用職權貪占公款；不惜損害單位利益，損公肥私，利用職務上的便利在幹部選拔任用、企業經營、工程項目承攬等方面為他人牟取利益，並收受財物。

據內媒體報道，內蒙古今年通報的多宗官員涉貪案中，均有有關煤炭資源領域的違規違法問題，其中包括內蒙古自治區黨委前常委、呼和浩特市委前書記雲光中；內蒙古自治區人民政府前副主席白向群；內蒙古自治區人民政府前副主席白向群；中國華電集團有限公司前黨組副書記、總經理雲公民。