老虎瘦至「皮包骨」惹議　動物園：近親繁殖相對細小

廣東廣州動物園近日有遊客發現，園內的老虎瘦成「皮包骨」，懷疑老虎出現營養不良情況。相關老虎的照片在網上曝光後，引起網民關注，紛紛質疑園方照顧不周。動物園及後作出澄清，指涉事老虎的品種為華南虎，由於高度近親交配繁衍，導致其體形偏小，目前涉事老虎身體狀況良好。

內媒報道，指有遊客發現廣州動物園內的老虎極度消瘦，而且需要吃草和樹皮充飢，更不時發出奇怪叫聲，令遊客對牠們的健康狀況表示擔心，更抨擊動物園疏忽照顧，令作為瀕危物種的華南虎「遭殃」。

園方作出回應指，華南虎屬於國家一級保護動物，全國僅有幾百隻。負責人指由於牠們是高度近親交配繁衍，因此比野生老虎瘦小。他強調華南虎的飲食要求比運動員還要高，指牠們吃草不是因為沒有糧食，而是因為牠們經常吞食自己的毛髮，而吃草能促進嘔吐及排泄，有助老虎消化。而且園方每年都會為老虎安排體檢，希望民眾放心。

不過，仍有網民感嘆老虎的待遇，指牠們十分可憐，更有網民指「園方的解釋是胡說八道，一看老虎的神情和體態就知不正常。」更有網民聲稱該華南虎比他家中的貓還要瘦弱。另一方面，有網民則認為華南虎貴為瀕危物種，園方應不敢「虧待」牠們。

資料顯示，華南虎是中國獨有的老虎亞種，主要分布在江西、廣東、湖南、福建、浙江、貴州等地，屬極危物種，學者普遍認為野生華南虎已經滅絕。